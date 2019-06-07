林志玲嫁人　定情作導演爆料：啲男演員都…

台灣第一名模林志玲結婚，下嫁日本天團EXILE成員AKIRA，二人於2011年在舞台劇《赤壁-愛》合演夫婦結緣，被指係二人嘅定情作，不過查實二人係僅拍拖半年而閃婚。當年志玲經過一個月的綵排和發音訓練，與EXILE成員AKIRA上演戰時戀曲，並在演出中有擁抱場面。當時AKIRA就曾說：「歡迎林志玲遠道而來，大家每天努力排練，希望藉由這次合作激發出美麗的火花。」估唔到真係成事！



而《赤壁~愛》導演岸谷五朗接受媒體採訪時指，當時舞台劇排練現場為配合林志玲，所有演員身上都掛上大大個名牌，每個男演員為咗讓自己早點被志玲記住，無不使出渾身解數，有啲就出招教佢演技，有演員就教佢日文發音，林志玲亦曾誇讚岸谷五朗係天才、生得又靚仔，言語間聽得出女神志玲當時喺男演員間非常受歡迎，大家都積極同佢交流，邊有人估到依家嘅「最大得益者」就係男主角AKIRA呢！



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