游龍舟水應節！朱凱婷晒胸撼譚嘉儀露腿

今日係端午佳節，唔知大家有冇游吓龍舟水應節呢？藝人朱凱婷就着上Deep V一件頭泳衣去泳池暢泳，仲影靚相派福利畀大家添！佢留言：「Are u enjoying dragon boat festival swim? I am.........（你係咪享受緊游龍舟水？我係...）」佢仲講明啲相係「老公視角」，唔怪得影得特別靚啦！連宋熙年見到佢咁火辣，都忍唔住留言嗌「Woooowww」，其他網友都話佢真係好性感！



另一邊廂，歌手譚嘉儀就分享玩Wake Surf嘅相祝大家端午節快樂，雖然佢着上密實長袖泳衣，但就露出一對美腿，一樣相當有睇頭！佢留言：「端午節快樂❤️❤️❤️第一次玩Wake Surf😍 真係有啲緊張！跌落水嗰吓真係會打觔斗🤣🤣不過好刺激😛#我個姿勢仲係好奇怪🤣#第一次玩唔好笑我啦😛😛」真係太謙虛喇！網友都大讚佢有姿勢又有實際呀！



無獨有偶，名模馬詩慧二女王麗嘉（Irisa）今日亦都出咗海，仲着住露腰上衣、下身配搭三角形高衩泳褲影相派福利。雖然上身難得密實，但大騷纖腰同無敵長腿，一樣冇得輸！



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