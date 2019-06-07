【入行26年】馬浚偉話冇呢位恩師就冇佢！

藝人馬浚偉趁着端午節，在微博上載一張昔日與無綫高層曾勵珍合照，並表示收到恩師請他吃的素糉。馬浚偉透露今年是他踏入演藝圈的第26個年頭，自1996年推出了第三張個人專輯後，本來打算離開演藝圈，就在這個時候恩師叫他去TVB試鏡，並指當年的試鏡劇本是《鹿鼎記》，他表示：「這麼多年來，恩師對我真的非常關愛，教會我的事與情多不勝數！她絕對是一個嚴師，對每件事都要求超高，不接受任何藉口！不對就是不對，錯就是錯！回想過去，因做得不好而被她大罵一頓的次數也果真不少！哈哈！」



馬浚偉表示這位恩師從來口硬心軟，表示：「只要你凡事用心，她一定會給你機會；只要你已盡全力，她一定會給予支持！我說過，沒有她，馬浚偉早就不在演藝圈了！沒有她，絕對不會有今天的我！」他表示要感激她多年來的栽培和關愛，並指未來會更努力，不會辜負她的教導。



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。