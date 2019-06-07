喜歡凌晨創作　具慧善第13度開個人畫展

現年34歲的韓國女星具慧善與31歲男星男星安宰賢因合拍韓劇《Blood》而撻着，並於2016年5月註冊結婚，而一向身形纖瘦的具慧善去年7月出席《第22屆富川國際電影節》因變得圓潤不少而傳大肚及整容致臉龐腫脹，當時她就透露因吃了很多飯而胖了10公斤，否認懷孕及整容的傳言，其後她曾在Instagram表示決心要減肥。



而具慧善今日在首爾為個人畫展「沒有你的世界，對我來說是寂寞」舉行記者會，身穿黑色裙的她面圓圓現身，具慧善指自己多數會在凌晨創作並在白天睡覺，而這次的畫作是在聽佛教節目時畫的，談到名為「寂寞」的主題，她指這是想着寵物和最親近的人離世時的心情來畫：「不只是我愛的寵物，還有我愛的所有人、家人、朋友和親近的人，經歷他們的死去時的感受，我用線條來表達我人生的未來和希望，而黑色的部分就是現實中的黑暗。」



具慧善於2009年舉行第一次個人畫展「探戈」，今年曾舉行國會南北美術展，而今次她第13次舉行展覽，她表示雖然沒有得到大眾的關注，但卻未有因此而感到氣餒：「已經過了10年，沒有得到大眾的認同，反而對我的創作有幫助，我為了克服負面的情緒而成為了畫家，在畫畫的過程中得到治愈，已經漸漸有好轉。」她又指：「看畫的人開心的話，會從畫中投射出快樂的感覺，傷心的話，就會從我的畫中感受到悲傷，我希望大家都看得開心。」



「沒有你的世界，對我來說是寂寞」畫展於本月1日至7月28日在首爾合井洞鎮山畫廊開放給公眾參觀，費用全免。