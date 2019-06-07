相集晒終極性感！孫慧雪爆老公尺度大過自己

藝人孫慧雪出席BB活動，問到為何不帶埋囝囝來？她大呻囝囝病了：「佢病咗，呢兩日發高燒，但我呢兩日返工，佢爸爸同埋工人姐姐又唔知佢發燒，所以我呢排返工之餘，返嚟每四個鐘都要同佢量體溫同餵佢食藥，瞓覺我都要戴口罩，在職媽媽真係辛酸。」



她透露工作忙碌，書展會推出兩本書，其中一本是個人的散文集，另一本是結合其他女孩一齊出的相集。問到可會性感？她表示：「我本散文集少少健康性感，主要係文青相，但另外相集會性感少少，不過係之前影落。（生之前？）唔係，生完之後，其實好多人叫我出寫真，但我話40歲先出。」



問到當中最性感的造型是甚麼？她表示：「有張係幾性感，其實係我之前Po過，但Blur咗，好多人都話想睇清嘅版本，所以會出嗰張相。（終極性感？）都係㗎。（老公畀唔畀㗎？）佢嘅尺度仲大過我，叫我唔使問佢，因為佢一定會接受。」講到書展很多競爭對手，她笑言到時會親身落場幫手：「我主力Sell本散文集。（出兩本書自己打自己？）要迎合唔同嘅Fans，始終做咗媽媽，性感嗰本就留畀男Fans。」



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。