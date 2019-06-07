獲老友記讚瘦咗又靚咗！薛家燕為一件事節食

藝人薛家燕早前到澳門的安老院進行探訪，與一眾老友記傾偈、唱歌，氣氛樂也融融。家燕姐甫入老人院，已獲30位老友記拍掌歡迎。現場不少老友記大讚家燕姐靚女，家燕姐亦搞笑說：「係呀，我愈做愈靚，係粒癦大咗啲啫，好多人都叫我做大粒墨。佢哋係值得尊敬嘅長者，社會有今日嘅成就，係靠佢哋創造出嚟，啲哥哥姐姐年紀大咗冇乜要求，需要人同佢傾吓偈、關心吓佢，所以我見到你哋係我嘅福氣。」



家燕姐更溫馨地與她們握手及噓寒問暖一番，還即場加插唱歌環節，送上一曲《萬水千山總是情》，有位年近80歲的長者亦清唱一曲《朋友》送給家燕姐。



對於獲老友記大讚瘦咗又靚咗，家燕姐說：「我係清減咗啲，每餐都食少少！」其實她上月已開始節食減肥，為本月尾的澳門站演唱會作準備，就算當日面對肥美的芝士海膽焗波士頓龍蝦、炸乳鴿，亦要忍口，只吃了西芹炒魚鬆，全因想以最佳最Fit狀態見歌迷！活動結束前，家燕姐更向安老院送上演唱會門票，希望為長者們帶來更多娛樂。



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