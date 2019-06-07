重拾戀愛感覺！張晉蔡少芬啜爆街頭

內地藝人張晉早前帶着老婆蔡少芬（Ada）及媽媽拍攝內地真人騷《我最愛的女人們》，在剛播出的一集中，節目組特意安排張晉與Ada度過二人世界，兩人在上海漫步拍拖，他們在街頭大聲向對方表白，Ada要老公先說，張晉提議猜拳定先後，最後Ada連輸兩局，她在街上大叫：「我蔡少芬，永遠愛張晉。」之後張晉亦高聲表白回應，Ada開心得跳起來抱着老公，又在街頭嘴對嘴晒恩愛。張晉表示兩公婆從來未試過在公眾場所公開示愛，有時候的確需要刻意一點重拾熱戀中的感覺，Ada說：「我們一起已經16年了，我們很多時候都會忘記拍拖那種感覺，說真的我這個人很簡單，他說一句我很愛你，或摸一下我的臉，真的有心動的感覺。」



西班牙美女「色誘」張晉



另外，在新一集中，三人從上海出發到西班牙拍攝，節目組秘密安排了一名西班牙火辣美女「色誘」張晉，在接機大堂甫見面已大獻殷勤，主動獻出肉嘴親臉，令張晉兩邊臉頰都是紅唇印，張媽媽連忙「滅火」用手抹走紅印！Ada滿有醋意地說：「嘩吓！好舒服啊你，你一來就那麼開心，為甚麼她不親我呢！」這位西班牙紅唇女接送他們一家到下個目的地時，更指明要張晉坐在她的旁邊，Ada終於發揮老婆本色，施計調位將老公與美女「隔離」。



下車後，Ada堅持要單獨行事分頭搵路，與老公和奶奶失散於西班牙大街。Ada冒着寒冷天氣在街頭流浪了一個大清早，由於走了太多冤枉路，雙腿及腰開始痠痛，最終靠張晉化身「人肉地圖」致電給她引路，才得以順利重逢。