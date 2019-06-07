誓告內地粉絲誹謗　張文慈搵定律師商討

藝人張文慈（Pinky）之前因受內地狂迷滋擾而報警求助，東網今日收到有讀者指Pinky經常要求粉絲去其活動支持她及送禮，並揚言要求Pinky歸還之前所送的禮物，又指自己比Pinky更早報案。



Pinky對此說：「如果佢真係早過我報警，我去到差館都會有人同我講，點解我報警後一星期佢先講，明人不做暗事，如果咁光明磊落，我唔怕出來同佢對質，我已經搵咗律師去商量，睇情形，會考慮告人誹謗，有人成日斷章取義，唔講前文，只講對自己有利嘅後理。我自己都有好多截圖，只係我唔攞出來，唔想搞到潑婦罵街咁。我感覺係我在明佢在暗，因為我冇佢哋址，我畀律師信畀佢都要知佢住邊，我好樂意行出來同佢對質，我嘅感情同聲譽上受影響。」至於指她對粉絲要求多多，她反駁：「我都有截圖，我有叫佢哋唔好來（活動），因為山長水遠，但有人堅持嚟，不過影完相，連個活動都未開始就走。我有好多人證，好多人睇住我叫佢唔好送禮，佢寄食物去TVB，人哋已經話唔收，叫佢唔好寄，佢都繼續寄，我頭一兩次收係諗住呢啲係粉絲心意，唔收唔尊重。」



她之後補充指星期一會跟香港律師商量，再決定由香港還是內地律師處理：「只要我能力得，我都要告佢。」