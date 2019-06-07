何珮瑜晒事業線　連詩雅性阻礙有苦自己知

由藝人何珮瑜（Jeana）、連詩雅（Shiga）、雨僑（Ava）、陳嘉莉（Kelly）與鄭欣宜（Joyce）主演網劇《性敢中環》，除了會在本地及內地平台上架外，甚至獲得國際平台NETFLIX垂青，下月作全球播放。



該劇以現代女性話題作故事骨幹，海報以五女孭飛騷長腿，當中Kelly與Jeana更微露事業線，相當搶眼！而在預告片中，Kelly以黑色SM造型上陣及有大膽床戲，令人期待。



拍攝海報當日，她們大玩枕頭戰，經過幾個月以來的合作，五人的確充滿默契，拍攝非常順利，期間出現開住風扇掟羽毛的一幕，雖然效果Sweet，不過就被一些羽毛碎吹到一面都係，甚至不慎被吹入眼，但幾位女演員很配合亦很專業，全部零詐型。



Shiga在劇中飾演心理醫生，經常要面對遇上性難題的病人，她表示：「最難嘅地方係要時時記得用專業嘅口脗，講嘢要講番低啲聲，因為我個人偏向高音，所以要成日提醒自己。最搞笑就係，講所有嘢都懶係有道理但又要演繹出能醫不自醫咁。」而眾演員知道作品可在國際平台上架後都非常開心及感到很威水。



Jeana本身是美劇迷，亦有看《Sex and the City》，所以拍到類似題材可在國際平台上架實在很感恩，好像夢想成真一樣，Jeana表示自己很喜歡這個劇本，覺得會引起不少人的共鳴。