虎父無犬女！奧雲讚囡囡運動天分高

前英格蘭米高奧雲（Michael Owen）與本地品牌萬希泉合作推出，親自設計腕錶，他專程來港出席發布會。已來港多次的奧雲大讚香港是一個好地方，對於首次設計腕錶，他表示是將對足球的熱情與精神融入於腕錶之中，設計時想起起不少美好的回憶。



談到品牌大中華區董事金鈴帶領，將會合作暑假有個「牛津足球、馬術夏令營」，到奧雲的馬場訓練，他大女Gemma更是馬術國家隊，奧雲說：「阿女原本都好想跟我嚟香港，可惜佢呢段時間要考試嚟唔到，但佢好期待夏令營同大家見面。（囡囡好鍾意騎術？）佢好全情投入，好有熱誠，參加過好多大型賽事。（遺傳你的運動細胞？）係，尤其係專注力方面。」



萬希泉創辦人沈慧林（William）大讚奧雲對設計好有要求，他說：「佢好留意設計上每一個細節，依家隻腕都經佢改過十幾二十次先完成，但好開心佢對我哋有信心，同我哋合作，嚟緊我哋仲會有好多互動，好夏令營，未來會有更多合作。」William表示此行會帶奧雲品嘗香港、廣州等地美食，而今日端午節，奧雲還品嘗糉，說:「佢好鍾意，特別鍾意麻辣味道嘅糉。」