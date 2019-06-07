預告會閃婚　高海寧搞到鄧智偉喊爆廠

藝人高海寧、楊明與劇集《婚姻合伙人》的一眾藝員到尖沙咀出席結局飯宴，高海寧直言對劇集大結局感到不捨，近期每晚都有追看自己演出，有不少感受。問給自己首次擔正的表現給多少分？她說：「7分啦！可以好啲，但投入程度係超多嘅！」



日前的一場被黃德斌強姦後再跟老公楊明的鬧交戲，她指當日拍足一日，加上整個星期都是拍喊戲，因此眼腫絕對不是化妝：「嗰排日日喊，情緒好低落，拍完即刻要去旅行。（嗰排有冇嚇親人？）有呀！試過半夜三點睇劇本睇到喊，阿媽擔心我唔開心。（男友有冇呵番？）演員要靠自己，但有呢個經歷係開心，好慶幸播出後都好多迴響，出街好多人都問我結局係點。」



問男友鄧智偉對其演出的評價？高海寧表示男友受到觸動，有一同為她演出的角色落淚：「佢唔敢睇我啲夫妻Sweet戲，但就有睇我啲喊戲，佢都睇到喊，話我個角色好慘，佢都係容易被觸動嘅人。（有冇讚你演出？）都有讚做得幾好。」



對於有指與另一半有結婚共識，高海寧笑言很開心這段期間得到很多新聞，但只是表示每次拍拖都朝結婚目標走去。至於有否結婚計劃？她表示未有打算，但不排除會一時衝動。