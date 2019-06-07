搶閘賀35歲牛一　潘裕文脫單征服港女

台灣歌手潘裕文（Peter）來港宣傳第三隻個人大碟《我們都一樣》，適逢本月20日35歲的生日，故特別舉行生日歌友會，席間他主動落台同Fans近距離獻唱，非常親民！期後再同Fans一齊唱生日歌、切蛋糕，更有小Fans上前送禮物。



問生日願望？他每年都會許相同願望，但至今仍未實現。是否要找女朋友？Peter大笑謂：「不外乎想脫單、結婚，由28歲講到現在，但找對象真的有點難。（要求太高？）一般都不會說要求高。有一次拍外景到一間有名的寺廟，順便求姻緣，解簽師傅只給我『別太挑』三個字。（有甚麼要求？）孝順、刻苦耐勞，可以跟我吃路邊攤、在家跪地擦地板，可能是我們家裏的教育，小時候跟妹妹分擔家務，不想女生太過公主，我是比較傳統的男生。」對於香港女生，Peter大讚不錯：「覺得香港女生很有想法、個性，會讓男生想挑戰、征服，有互動感覺，不喜歡太小鳥依人。」



難忘海鮮深井燒鵝



講到歌友會，Peter表示已經有兩年沒來香港，所有廣東話都忘了：「很對不起歌迷，今晚會帶來新歌。（甚麼時候來香港開演唱會？）都想，但要問公司，可能在台灣先開。今次來香港宣傳好充實、好開心，中間一定會去吃海鮮、回程的時候每次都會去深井食燒鵝！」