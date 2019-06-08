姊妹情盡變仇人　吳雨霏怒刪楊愛瑾合照

圈中不少閨蜜都因誤會產生嫌隙，最後反目成仇，姊妹情不再……



吳雨霏不與楊愛瑾聚會



組合Cookies成員吳雨霏（Kary）與楊愛瑾（Miki）多年來情同姊妹，Kary於2016年經歷小產之痛，有指當時只有親朋好友知情，豈料此事卻被大肆報道。Kary認為有人洩密，決意跟Miki斷交，怒刪合照兼不再同場聚會。



傅嘉莉寸呂慧儀偽造新聞



女星呂慧儀與傅嘉莉（Kelly）曾經感情要好，Kelly於2013年被指搭上呂慧儀老公黃文迪，當時呂慧儀還發文代為澄清，豈料今年3月呂慧儀宣布離婚時，傅嘉莉竟暗寸呂慧儀當年誣衊她兼偽造新聞，又以「曾經嘅朋友」稱呼對方，自爆已反面！



蔡一鳳利嘉兒隔空互寸



名媛蔡一鳳與前亞視高層盛品儒於2015年結婚，利嘉兒擔任姊妹，惟今年1月二人突然鬧不和。有指蔡一鳳覺得「朋友圈」的人脈關係被利用，雙方鬧翻，不但向外表示只是「點頭之交」兼互當透明，利嘉兒更直指當年對方冇朋友才頂上做姊妹，蔡一鳳則反指利嘉兒極力自薦，雙方隔空互寸！