出賣閨蜜私生活！龔嘉欣姚子羚擘面絕交

兩位無綫小花龔嘉欣與姚子羚多年來是圈中公認的閨蜜，姊妹情深到2014年已在將軍澳的屋苑同居，翌年再齊齊搬到同區村屋，並共同收養一隻被遺棄的唐狗「通仔」，而「通仔」現時跟子羚住。最近子羚被指戀上人夫Raymond捲四角戀，好友紛紛關心，唯獨龔嘉欣零反應，令外界嘖嘖稱奇。據兩人身邊友人透露，原來她們早已斷絕來往，因不想事件鬧大，故一直未有對外宣揚，平日在公司撞見都互當透明！



收「封口令」喊冤



據知，自從姚子羚與「的士邦」拍拖，後來索性搬到男友赤柱紅山半島豪宅共賦同居，兩姊妹的關係就開始起變化！有指當時有人將姚子羚的私生活「當人情」向外洩露，知情者說：「都唔止一次㗎喇！子羚身邊好多朋友都提過佢小心啲，不過子羚同佢真係Friend，雖然有懷疑，但都冇正面篤穿，只係自己啲嘢盡量少提為妙。」



其實龔嘉欣亦呻過，指子羚叫她不要對外亂說話，有次出席宣傳活動被記者問及子羚與「的士邦」同居及好事近時，她即反應甚大，在場人士都覺得非常奇怪，追問發生了甚麼事，她連忙「喊冤」，直指有次透露子羚很甜蜜後遭對方責怪，明顯有弦外之音。而子羚與「的士邦」分手後，要與龔嘉欣齊齊為劇集《包青天再起風雲》到內地拍外景兩個月，當時傳媒問到子羚分手一事，嘉欣都不敢多講，只說：「唔清楚呀，感情事唔方便代答。」兩女關係明顯大不如前，之後她們各自埋堆加入「胡說八道會」及「少婦聯盟」，聯絡少之又少，不相往來。



掃貨扮靚行超市



日前，龔嘉欣就被發現獨自在中環行街，身邊未有任何朋友相伴。當日下午約六時，她先在商場的店舖睇手袋，未幾已有斬獲，再轉陣去化妝品專門店扮靚，左揀右揀下買了不少唇膏及胭脂。經過一輪瘋狂血拼，她連超市也不放過照樣行餐飽，全程笑容欠奉的她接到電話後即時笑到四萬咁口兼心心眼，似乎是與新歡電話傳情！她發現記者在場即禮貌地打招呼，問到為何孤獨行街？她說：「本來今日都要開工，因為突然取消外景，咪有時間嚟買嘢囉！」



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