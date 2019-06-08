四太風光嫁女　送10億豪宅畀超盈組安樂窩

賭王千金何超盈與辛奇隆舉行過大禮儀式，四太飲完一對新人奉上香茶後，隨即語重心長說要女兒密密生，開枝散葉，四太眼見長女超盈覓得好歸屬，在上頭儀式時更感觸熱淚盈眶，因為眼見女兒近年日漸成熟，又為她分憂。



在過大禮其中嫁妝入邊有5億別墅，以賭王具名送嫁，據知此豪宅是四太於2016年，以給小朋友學投資為名，買下分別送給超盈、超欣，位於山頂的聶歌信山的豪宅Mount Nicholson，當時兩組單位，分別是9樓A及B室，及10樓A及B室，分別以6.464億元及6.446億元售出，登記買家分別是何超欣和何超盈。每個單位四千多呎，以今年二月二手成交價每呎11.4萬作計算，上述單位比當日購入升值不少，亦比嫁妝清單上寫的5億多一倍。今次是四房首次辦喜事時，四太為了女兒風光出嫁，不惜大手筆送上近10億豪宅，以期她有個安樂窩！



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