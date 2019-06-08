過大禮冇得比　楊明娶思明跟足傳統冇壓力

藝人楊明及高海寧到尖沙咀出席劇集《婚姻合伙人》結局飯局，楊明表示有一點不捨感覺：「劇集兩年前拍，等咗好耐，跟住好快咁就播晒，不過短短地，大家都睇得開心，我由開頭好似癲佬咁，到後面經歷好多男人最痛，總括嚟講好多觀眾都係鍾意，讚節奏夠快。（多咗師奶Fans？）出街多咗人對住我笑。（啲劇集清晒倉未？）呢兩個月播咗好多，清咗好多，得返《打工捱世界III》，下半年仲會見到我少少。」



講到女友莊思明出席何超盈的過大禮儀式，問女友是否前往取經？楊明說：「大家睇到（啲金器）都嘩一聲！我希望將來過大禮有一個角落仔就好，人哋係大家族，冇得比較。（有冇壓力？）冇嘅，思明家人都冇畀壓力，好開通。（將來會唔會都做齊過大禮？）咁我自己都係傳統，如果將來行到呢個階段，都預咗使啲錢，當然去唔到大家族咁啦！」



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