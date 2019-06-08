畢利谷巴甩拖　網友預測：GaGa好快為佢佗B

美國影星畢利谷巴（Bradley Cooper）與名模伊蓮娜（Irina Shayk）連日傳情變，女方近日被爆搬離畢利大宅外，另被拍到單拖外出時已除下疑與畢利的訂婚戒，知情人士前日更確認二人已經結束4年情，將致力處理如何共同撫養兩歲女兒Lea！消息一出，不少網友再度提起年初因主演《星夢情深》（A Star Is Born）而與畢利傳緋聞的天后Lady GaGa，指現時同樣單身的二人大條道理撻着！



GaGa於電影中與畢利深深相愛，去到宣傳期二人亦表現親密，後來更誇爆於奧斯卡台上忘情演唱，被大批網友瘋傳影片及指二人「有路」，當時GaGa多次被傳介入男方與伊蓮娜的戀情，令後者嬲爆！雖然GaGa曾於節目上澄清表演的火花純為「演戲」的效果，但網友都唔太多收貨，指GaGa對畢利堅動情！



而於呢個「前設」之下，畢利甩拖即成網友熱話，有人表示對消息完全不感驚訝，更多人指GaGa與他將快撻着，更有「花生友」留言表示：「我估GAGA今年完結之前就已經為畢利佗B！」



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