勁期待！蘇韻姿預告喺《愛．回家》有新嘗試

劇集《愛．回家之開心速遞》嘅「熊心如」蘇韻姿同「送水輝」許家傑日前齊齊出席活動，二人除大開金口唱歌，又同現場觀眾玩遊戲，她說：「有個環節係要同現場觀眾影相，真係感受到現場觀眾嘅熱情，因為平時忙拍劇少出街，所以唔覺好多人認得我，兼覺得大家會搵我影相，喺呢個環節見到佢哋好主動，真係好支持我哋，大家現場反應令到我覺得好溫暖，好多謝大家鍾意睇呢套劇。」



未遇到令佢心動嘅男仔



劇中「熊心如」同「朱天梯」梁証嘉似乎會有感情發展，蘇韻姿話嚟緊佢哋會有多啲集數，叫大家要留意同支持：「心如會再慢慢認識多啲呢個人，天梯對心如都會多少少了解，我自己都好期待點發展，因為之前心如有感情線時，都有好多網友留言，話心如對愛情盲目，但只係佢未遇到一個令佢心動嘅男仔。嚟緊會同天梯有上下集，會有新嘗試，因為我都係新人，拍處境劇都係第一次出街嘅劇，會努力做好，希望大家會鍾意啦！」



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