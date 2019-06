由《星球大戰:原力覺醒》(Star Wars: The Force Awakens)開始,主演星戰三部曲的27歲「星戰女」黛絲烈尼(Daisy Ridley)近日驚傳已訂婚!事源她於幾個公開場面都有於無名指戴上相同的戒指,而且有傳其影星男友Tom Bateman近日外出時,於髮型屋向工作人員介紹黛絲時,形容對方是自己的「未婚妻」,即爆出二人低調訂婚!



二人前年拍《東方快車謀殺案》(Murder On The Orient Express)撻着,今年年初被爆已經於倫敦同居,不過雙方一直少有於公開場合講及另一半,低調處理戀情。