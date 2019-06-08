蔡少芬盪失路腰痛照畀奶奶鬧　網友嗌心痛

藝人蔡少芬同老公張晉近日同埋張晉媽媽一齊上內地綜藝節目《我最愛的女人們》，婆媳相處嘅過程引起觀眾關注。日前播出嘅最新一期，蔡少芬同老公、奶奶一齊去咗西班牙旅行，期間蔡少芬提出分開搵路返酒店，結果張晉同媽媽到咗酒店，佢都未到，仲因為盪失路而要打畀老公求救。雖然張媽媽有啲微言，但張晉亦有維護老婆，幫佢向媽媽解釋，之後仲出去門口迎接蔡少芬。



而蔡少芬一路上又無助又凍又攰，返到酒店就忍唔住癱喺梳化，仲大呻腰痛，但聽到老公問：「你下次還分不分開嘛？」佢都即刻答：「我以後都不分開了！」不過呢個時候奶奶就再次同佢理論，強調唔應該分頭行動，而蔡少芬就只係安安靜靜咁瞓喺度，冇同奶奶嘈。



節目播出之後，即引起網友熱議，有網友話「奶奶同阿媽果然係唔一樣」，仲好心痛話如果係自己媽咪一定會關心咗身體先訓話，但同時都有人話可以理解，認為張媽媽都係口硬心軟，只係出於關心先一再強調唔好分頭行事。



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