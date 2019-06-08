惹火畫面逐個數　花旦挑戰性感極限！

藝人高海寧喺無綫劇《婚姻合伙人》處女做女一，而日前嘅劇情，講到佢畀邢呇（黃德斌飾）強姦，事後仲要食「事後丸」，再自我催眠當冇事發生，完全冇大哭大鬧，佢解釋係配合番角色所以咁樣演，嗰一幕真係睇到人心都痛，佢嘅演出都獲激讚！《婚》係高海寧第一次做主角，佢梗係博到盡，當中有唔少性感場口，同劇嘅林秀怡都喺劇中瘋狂晒腿，相當養眼！其實無綫劇有時都有撒少少鹽花，今次就等我哋盤點吓有咩性感場口啦！



高海寧

高海寧出名樣靚身材正，佢喺《婚》係咁晒性感，佢喺劇中先係晒玉背，半裸出鏡，索到爆！仲有一幕，佢以超Deep V泳裝現身， 大晒事業線，佢仲主動獻身，同黃德斌水中激吻！另外，高海寧喺劇集《賭城群英會》都有晒Body，當中有一場水中戲水場口，高海寧以三點式上陣，就要嚟個近鏡，觀眾睇到O晒嘴！



林秀怡

《婚》同劇嘅藝人林秀怡都有瘋狂晒長腿，有一幕佢仲同陸永喺水中激戰，林秀怡以睡衣Look上陣，同陸永浸埋同一個浴缸，林秀怡又玩胸壓同玩夾腿，陸永仲一手拍落女心口！



朱晨麗

朱晨麗身懷34D噴血上圍，佢喺《特技人》以bra top上陣，瞓喺梳化度，一個側身，事業線出晒嚟，仲同譚俊彥深情激吻，但最後原來係一場綺夢。另外，佢喺《棟仁的時光》度，仲玩埋鋼管舞，非常性感！



陳法拉

陳法拉都有試過大解放！佢喺劇集《有營煮婦》中，有一幕換衫戲，仲露埋bra出嚟，當時震驚唔少香港市民！



陳茵媺

2006年港姐冠軍陳茵媺，喺劇集《法證先鋒III》中，有個場口講到陳茵媺件衫整濕咗，佢去到更衣室就除衫拎去吹，除剩黑色Bra嘅佢，好Body盡現人前！



蘇韻姿

估唔到《愛．回家之開心速遞》都有性感場口！「紅衫魚」蘇韻姿有一葡沙灘玩水戲，蘇韻姿以久違嘅三點式上陣，大騷身材！不過最後其實都係阮政峰自己幻想出嚟嘅畫面！



陳敏之

做咗人母嘅陳敏之，喺《溏心風暴3》上演最激一次！佢同唐文龍玩辦公室激戰，陳敏之濕晒身透Bra誘惑，再一粒一粒鈕咁解開，勁惹火！唔止喺辦公室，敏之同唐文龍仲喺浴室親熱，真係不得了！



黃翠如

黃翠如同蕭正楠呢對夫婦，喺《幕後玩家》攞正牌親熱！兩人喺劇中於浴室大戰，兩人濕晒身又攬又咀場面火辣辣，仲有觀眾發現，佢哋兩咀得太投入，蕭正楠要扶牆借力！