LUNA SEA香港騷 河村隆一晒廣東話飛吻

日本搖滾樂隊LUNA SEA相隔6年齊人來港，昨日假亞洲博覽館舉行紀念出道30周年的演唱會，吸引大批忠實歌迷捧場。長達兩個多小時的港騷，是樂隊30年來對香港歌迷的集大成演出。主音RYUICHI（河村隆一）年初患肺腺癌做手術，他先以《Dejavu》及《PRECIOIS...》兩曲強勁搖滾歌曲打頭陣，展示雄亮震撼的歌聲，力證手術後歌喉更勝從前。樂隊全晚演譯了20首新舊歌曲，包括經典名曲《I for you》、《STORM》、《ROSIER》等，以及為新一輯《機動戰士高達》唱主題曲新歌《宇宙之詩》。



河村全晚不停以廣東話講：「我愛你地」，又大叫：「大家一齊high」，更送飛吻冧歌迷。他直言香港很熱，但非溫度，而是歌迷的熱情。結他手SUGIZO拉小提琴演奏抒情歌《Providence》，其後雖然一度音響出現問題，但經工作人員搶修後，未有影響演出。鼓手真矢及低音結他手J亦各自演出solo環節，令樂迷high爆。



演唱會尾聲時，成員都承諾會很快再來港，真矢將鼓棍拋落台，SUGIZO拿手機自拍又向歌迷鞠躬及淋水，他直言香港是其第二故鄉，並預告明年會再來港。