大仔赴澳留學　歐陽妙芝細仔處男作衝出國際

名模歐陽妙芝出席芭蕾舞學校開幕活動，佢透露14歲大仔近日飛到澳洲珀斯露營：「我自己未試過露營，佢又係第一次，所以都為佢準備咗好耐，依家終於有時間抖吓。（擔唔擔心佢？）佢跟學校去，都放心嘅。同埋佢凌晨過到去，第二朝凌晨又要再出發去營地，行程好緊湊，應該唔得閒理我。」



講到阿仔熱衷參與課外活動，佢坦言現時嘅小朋友比較幸福：「依家佢哋可以自己選擇，我細個嗰陣家境唔好，屋企想我學琵琶，放棄芭蕾舞，好在爺爺知我鍾意，出錢請我學先有今日嘅成果。」提到大仔即將到澳洲留學，佢就笑言仲未有時間計劃，現時只好見步行步，但就透露有意為照顧兩個仔而香港、澳洲兩邊跑。



問到會否都讓細仔出國留學？佢就笑言先等大仔做「白老鼠」，並指細仔鍾意表演藝術，或會安排相關學校。佢又大爆細仔早前「處男下海」拍戲，更成功衝出國際：「佢幫我朋友拍咗一段微電影，好開心條片可以入圍意大利嘅電影節，冇諗過佢咁有天分。（你有教路？）反而導演叫我唔好畀意見，因為我未學過做戲，佢唔想我影響個仔。」



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