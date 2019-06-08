發文多謝男友　崔真實女兒紅斑狼瘡病情好轉

韓星崔真實與前夫趙成珉先後於2008年及2013年自殺身亡，留下一對子女崔煥熙及崔準熙由外婆撫養，崔準熙曾於前年聲稱遭外婆虐待而驚動警方，但其後警方證實她並沒有被外婆虐待，而一直想投身演藝圈的崔準熙，今年2月透過個人YouTube頻道的影片，自爆患上紅斑狼瘡症，過去兩個月都都在抗病，十分辛苦，而病症亦令她全身腫脹而暴肥22磅，連走路都有困難，皮膚破損令她覺得自己就如怪物一樣。



而崔準熙昨日透過Instagram透露病情好轉：「幾日前去了醫院覆診，教授說幾個月一直期盼的指數終於回復正常，這段時間我努力地定食服藥、做運動和節食，本來每星期要去一次醫院，醫生說我現在可以每一個月去一次。」她指曾經因為雙腳水腫嚴重，走路不能超過3小時，腳底因為會起水泡而要用輪椅代步，全身的皮膚破裂，令她十分痛苦，擔心以後要這樣子生活下去，但現時面部的水腫已經退了不少。



崔準熙又感謝4個月來細心照顧她的護士和醫生，亦多謝每日坐地鐵來回4小時去照料她的男友。