年齡只係數字　鄧佩儀40歲結婚都未遲

藝人鄧佩儀（Gloria）為婚紗展擔任模特兒行騷，她表示婚紗活動就經常參加，但行婚紗騷還是首次：「我今日同髮型師傾開點解經常搵我做同婚紗有關嘅嘢，佢話可能我個樣wifeable，我覺得都幾好，如果係，我好榮幸。（你覺得自己係唔係wifeable？）我唔夠膽自己咁講，應該要由我將來嘅另一半去感受，但呢啲唔係只講外表。（你識唔識煮下廚？）我仲係地獄女廚神，但家頭細務就100%唔錯，我好鍾意做家務減壓，將屋企清潔到好乾淨，洗廁所、換燈膽都冇問題，唯獨係煮嘢食唔掂，希望呢兩年學吓烹飪，呢個係我其中一個目標。（搵個識下廚嘅另一半？）我會同佢講依家外賣app都好方便。」



問到是否預計未來兩年結婚？她說：「唔會，呢幾年我想focus工作，想趁年輕做多啲嘢同見多啲呢個世界，希望我40歲前嘅人生係多姿多彩。（40歲先嫁會唔會太遲？）唔怕太遲，年齡只係數字，我覺得林志玲係一個好好例子，佢各方面都keep得好弗，佢係我目標。（但生小朋友冇得遲。）我好鍾意小朋友同都想生，但唔會畀年齡去局限自己，我對領養唔反感，對我嚟講仲好可能會發生。（冇冇諗過趁年輕雪卵？）冇諗過，因爲身邊比較成熟嘅朋友，雖然遲生B，但都好成功。」