許廷鏗寸欣宜樣衰：佢好大聲鬧番我

歌手許廷鏗到科學園，為自己有份配音的電影《樣衰衰奇兵》宣傳，席間與一眾小朋友將自己收藏的毛公仔捐出作慈善用途。今次他除與好友鄭欣宜參與配音工作外，他還負責演唱主題曲，由於曲風走輕快路線，與以往作品大相逕庭，他大感好玩。談到配音難忘事，許廷鏗謂：「其實6、7年前都參與過配音工作，嗰時有配音界資深前輩指點，不過今次相隔得太耐。同欣宜一齊配音有默契，不過佢似乎投入得滯，因配音時我跟稿講，要話佢樣衰，點知事後我打畀佢，佢竟然好大聲咁鬧番我，話我做乜寸佢樣衰，仲要留喺樂壇，佢真係諗多咗啦，哈哈。」



話雖如此，欣宜有讚他表現「合格以上」，問到許廷鏗會否考慮有聲演變成幕前演出，他說：「有呀，其實入行咁耐我都冇乜拍過嘢，自己都想演喜劇。（最想同邊位演員合作？）葉德嫻，我知道如果要同佢合作到，起碼要努力10年，不過係自己嘅心願。」





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