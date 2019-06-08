晒「港普」累事！黎諾懿冇得上內地真人騷

藝人黎諾懿出席活動時，講到他的「港普」成為熱話，他笑言自己都有點慚愧：「我講得咁差，但仲好似好光榮咁。我都要講多次，小朋友唔好學，要努力讀書，哥哥係壞榜樣。」他自言經理人經常叫他在內地登台時唱國語歌，他甚有自知之明說：「我唱歌已經好猛料，唔走音已經係好高學問，仲要唱埋國語，我唔想獻醜，成為又一力作，唔想愈搞愈大。（會唔會因為咁而少咗內地工作機會？）都會，六、七年前我參加湖南衛視嘅《舞動奇迹》後，同內地電視台都溝通得唔錯，但因為我普通話太猛料，一啲正常嘅真人騷，好似《爸爸去哪兒》都唔敢搵我。但其實有字幕，大家都睇得好開心，可能我要去大灣區發展。」



他稱計劃將來兒子學普通話時，自己以家長身份去旁聽偷偷學習：「我陪佢去學，因為一齊學好貴。（佢可能講得好過你？）如果係咁我仲開心，佢嘅英文已經講得好過我，佢可以用完整句子同傭人姐姐溝通，我有時都聽唔明，要問老婆佢講乜，我將教囝囝讀書嘅責任交畀太太。（囝囝可以用英文同你太太講你壞話。）佢咪講囉，我唔畀零用錢佢，依家啲小朋友唔係傻，有利益關係時對我好好，我要用物質同金錢，去分化佢同媽咪嘅感情，哈哈！」