無心肝定被騙？Pepper唔記得拍過《蜘蛛俠》

漫威（Marvel）超英大製作《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）連月成為城中熱話，「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）與「蜘蛛俠」Tom Holland一段師徒情大為感人，不過「蜘蛛俠」師母，即係「鐵甲奇俠」老婆「Pepper」桂莉芙白德露（Gwyneth Paltrow）就唔知無心肝定點，竟然唔記得自己客串過嘅「蜘蛛俠」個人電影！



《鐵甲奇俠》（Iron Man）導演兼演保安「Happy」嘅法夫羅（Jon Favreau）近期有新節目《The Chef Show》出爐，桂莉芙亦有份參與，當中一幕男方提到呢個節目就正正於佢哋拍《蜘蛛俠：強勢回歸》（Spider-Man：Homecoming）期間製作，桂莉芙聽聽吓好疑惑咁問：「蜘蛛俠電影？…唔係！我哋唔係拍蜘蛛俠電影！」仲言之鑿鑿話當時係拍緊《復仇者聯盟》系列電影，直到法夫羅詳述拍攝嘅情節：「記得最尾嗰幕，Tom Holland喺度，然後你要去個記者會呢？」桂莉芙聽到先如夢初醒，仲反問：「嗰幕係蜘蛛俠電影？噢！」網友事後紛紛於社交網轉載相關影片，估佢到底係無記性，定係因為被漫威防「劇透」高招呃倒！

