【18歲成人禮】黃淑蔓獲千嬅送驚喜

樂壇新人黃淑蔓（Feanna）今日18歲生日，身穿吊帶裙的她舉行生日會，並宣布今日推出首張專輯，期間獲送上出世年份2001年的酒，許願希望20歲之前上到紅館，又即席唱出幾首歌。期間楊千嬅更神秘現身祝賀，令她十分驚喜！千嬅笑言很羨幕她，表示18歲是人生開始的重要階段，但當年自己投考了護士，很快就變成大人，Feanna問她18歲後公司會不會冇人再錫自己，千嬅笑言：「你問我？我都就嚟48歲，現實啲講，如果你規規矩矩，公司唔會冇人錫，如果成績突出更加多人錫，不過最緊要係爸爸媽媽一定最錫你。」最後她與家人、朋友等一齊切蛋糕慶生。



唔敢飲醉酒



受訪時講到許了很多願望，她笑言：「係呀，希望自己同身邊人平安、入到心儀嘅學科同大學、唱歌事業有大突破、新碟賣得好，仲有好多。（希望20歲前上到紅館？）都知呢個夢想都好遠，希望腳踏實地做好每件事，用實力獲得機會。」問到可是驚18歲後冇人錫？她笑言：「因為公司話我係孻女，所以我就驚如果唔係孻女、小朋友會唔會唔錫我，佢哋到依家都未發過我脾氣。」她表示今晚會與家人及經理人食buffet慶生，又開心收到酒，問到今晚可會不醉無歸？她表示唔會：「我唔敢飲醉酒，因為我驚暈同作嘔嘅感覺，之前都淨係飲過少少酒。」



受寵若驚Meet千嬅



講到千嬅驚喜現身，她表示：「佢係我嘅榜樣，係好大嘅前輩，我14歲唱《差一天我們會飛》時佢都有同我食飯傾偈，畀咗好多鼓勵我，算係我入行第一個識嘅前輩，佢今日嚟到畀好大信心我，覺得受寵若驚。」問到可想與千嬅合作？她表示：「想呀，雖然佢已經過咗青春少女時期，佢自己咁講㗎，但佢都會有懷念嘅心，所以想合作唱出兩代人嘅歌，好似《差》，年輕版同出嚟社會工作嘅兩種唔同態度嘅歌。」