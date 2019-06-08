經理人LAL爺話當年！王菲以為對手係彭羚

殿堂級經理人LAL爺電台節目主持人車淑梅訪問，今年是他入行60年的大日子，下月就80歲大壽的他，捧出過無數天王天后，曾誇下海口：「Artist得，係佢應得嘅！Artist唔得，係個經理人渣！」在他手上「點石成金」的眾多天王巨星中，最滿意的就是簽了王菲：「當年1992年，我第一次聽佢嘅歌聲已經向佢預言，現在全世界都知道有鄧麗君，20年之後，全世界都會知道你是誰！」當時他用了一啲方法，令王菲無心留戀樂壇，之後又請她復出樂壇：「我瞓身捧紅佢，要佢改形象，《執迷不悔》、《容易受傷的女人》，令佢歌唱事業闖上高峰 。」王菲真性情不愛與外人攀談打招呼，所以他讓王菲成為「Miss Cool」，果然令樂迷受落！又指當時王菲以為對手是彭羚等，但LAL爺覺得是林憶蓮、葉蒨文，結果她聽後就走出「City Girl」的路線。



鄧麗君辛酸



談起鄧麗君，LAL爺曾經做過她幾年的經理人：「喺佢身上只感到做Artist好辛苦，好寂寞，冇男士會打電話約佢出街，我只好同佢分拆要接受，佢嘅位置第二個上唔到嘅，佢係Number 1 Forever !」他透露鄧麗君很喜歡避風塘的大閘蟹，又覺得鄧麗君唔開心比開心的時間多：「記得最後一次，我喺中環見到佢，我提議不如去內地演唱，佢話依家無聲，老咗，睇嚟心情麻麻，我請佢繼續Shopping，下次再傾，誰知幾個星期後佢已不在人世了。」又指帶鄧麗君搭一個站港鐵，當時乘客看見鄧麗君時也半信半疑，但鄧麗君開心了一陣長時間。



許冠傑係Mr Quiet



談到男歌手，LAL爺多謝泰迪羅賓好介紹許冠傑：「第一眼見到許冠傑，就覺得佢係香港第一位巨星，外形好、唱歌好、但為人好靜，當時好多歌手來嚟我屋企開Party，佢只坐埋一邊睇書睇電視，唔出聲，如果王菲係Miss Cool，咁佢就係Mr Quiet！」



