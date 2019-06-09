非常後母！蔣祖曼「奴」心勞力湊兩件

由《使徒行者2》演「黑警」開始到《鐵探》的 「黑幫阿嫂」，蔣祖曼（Joman）成功入屋，人紅自然是非多，早前被拍到與同是已婚的玄學家羅雲龍密會，但她已即時否認緋聞，幸好未有影響其家庭及兩名小朋友！其實Joman早於21歲時，與從事電影幕後的陳卓麒拍拖，期間對方前妻因病去世，遺下年幼的兒子陳滌（Day）。直到29歲那年，她決意與男友結婚，義無反顧帶着繼子Day一同生活，肩負繼母的重任。



玩到出晒汗



現年34歲的Joman在劇中演過警察、黑幫等形象硬朗的角色，但現實的她卻是把仔女放在首位的「仔女奴」。日前，她趁着大仔Day剛完成升中呈分試，加上老公出埠拍戲，獨力帶一對仔女外出「放電」玩餐飽。期間，Joman「大力媽」上身，跟囡囡大玩「騎膊馬」，現年4歲的女兒可可騎在媽媽膊頭上，一時百厭用手蒙住媽咪雙眼，畫面溫馨！酷熱天氣下，兩個細路玩到大汗疊細汗，她即細心地為仔女抹汗。



一家三口由室外玩到室內，兩隻「甩繩馬騮」當走進遊樂場即興奮四散，尤其細女更是滿場飛。Joman見狀即時左右開弓兩邊跑，上演一幕「阿媽追女」，走上走落略見狼狽，被一對仔女玩到氹氹轉。最後，她帶着囡囡睇哥哥射波，Day投籃時有姿勢有實際，甚有運動細胞。三人在場內玩足兩個鐘，仍依依不捨唔願走，Joman不忘陪大仔揀籃球，似乎打算培養他成為籃球健將。期間兩母子有講有笑， 全無代溝，力證感情深厚。



對仔女一視同仁



正所謂「後母唔易做」，Joman當年決意結婚時聽過不少反對聲音，但忠於愛情的她並不介意。由於老公長期在外拍戲，故囝囝的日常生活以及學校活動，大部分時間都由Joman陪在身旁，多年來疼愛有加，最終以真誠贏取他的信任與接納。轉眼間，Day現已12歲大，即使婚後添了妹妹可可，但她對兩兄妹一視同仁，懂事的囝囝更不時主動幫忙照顧妹妹。剛出道時，Joman仍未捱出人氣，同時兼顧事業及家庭以致身心俱疲，但依然咬緊牙關堅持拍攝獨立電影，只希望有天成名後能為子女提供優質的成長環境。