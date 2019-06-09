過難關Easy　唐貝詩喺阿媽身上學識四個字

藝人唐貝詩（Lydia）的媽咪寇鴻萍在保險業愈做愈起勁，剛剛又升職添！早前搞了一個飯局慶祝一番，寇鴻萍老公梁廷鏘、女兒唐貝詩和唐貝欣亦有撐場，Lydia稱以媽咪為榮，她說：「媽咪真係好叻，佢成日話鍥而不捨，永不放棄，呢句係佢嘅金句，喺佢身上真係睇到呢樣嘢囉。我啱啱出嚟做嘢，同人傾合作時，如果人哋推我，我就唔再搵，但喺佢身上，我睇到佢鍥而不捨，遇到乜嘢難關，就算人哋say no佢都繼續，佢會幾年一直同個朋友講解，因為佢相信係啱就去做，好犀利，呢個係佢成功之道。」



Lydia表示媽咪有宗教信仰，晚晚祈禱，除了為工作，更會為她和妹妹的健康和感情事祈禱，她說：「佢成日祈求我哋快啲拍拖。」至於工作方面，Lydia透露年底會做舞台劇，將首度與葉童合作，劇種充滿懸疑性，令她十分期待：「好開心今次會同鄧樹榮導演合作，四年前上過佢個堂，估唔到佢記得我搵我做，佢話呢個角色會諗起我。葉童係我好欣賞嘅演員，演技好有味道，近距離睇佢做戲已經好開心，仲可以同佢合作，好期待。」



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