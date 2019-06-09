唔使迎合客戶　伍淑怡做YouTuber介紹靚蠔

模特兒伍淑怡（YoYo）最近開始拍片做YouTuber，為觀眾介紹日常所見所聞，並展示最真一面，希望Fans更了解自己，問到為何有做YouTuber的決定？她說：「一直都有好多粉絲叫我試吓拍片做YouTuber，佢哋見我以前成日拍片整嘢食，而且佢哋覺得我介紹嘅嘢好貼地，本身都冇諗過真係會做，因為唔識剪片，但係原來有啲app好容易操作，所以先開始，以前拍戲、唱歌、做Model同主持都要迎合客戶，依家好舒服，大家先可以見到真正嘅我。」



最近YoYo到湛江順便拍片，介紹當地美食畀Fans：「我有一啲當地朋友帶我去排檔食海鮮，雖然依家係湛江休漁期，但係啲海鮮一樣都好好味好鮮甜，聽當地人講湛江啲生蠔最好食係冬天，因為比較肥，不過依家隻隻都好大隻！有手掌咁大！去湛江一定要試食薄荷雞同埋湛江白切雞，而且仲帶我去咗啲裝修得好靚嘅coffee shop影靚相！」此行YoYo不忘在酒店泳池晒太陽，可惜一直落雨，幸好行程最後一日終於放晴，YoYo把握機會盡情曬日光浴，身穿泳衣大騷無敵身材。



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