新人必經扮死屍　劉嘉琪處女跳海乸到眼痛

無綫藝人劉嘉琪（Kanice）在過去半年演出不少劇集，當中《婚姻合伙人》及《福爾摩斯奶》都頗有發揮機會，她直言拍攝《婚》劇相當開心，飾演市場推廣部職員，大部份拍攝都在office內，與十多位同事吹水玩耍：「全劇演員感情好好，非常融洽！能夠再次參與潘嘉德監製嘅劇集，係件非常高興嘅事！之前德哥同全劇演員都有約出來飯敍睇首播！（有冇邊場戲最難忘？）有場戲係講老闆楊明同高海寧啱啱分手，我哋全公司女同事都想去博佢歡心，當日導演突然叫全office女同事去服裝間換Deep V短裙，然後楊明喺房出嚟，全部女同事齊齊除外套，再展露誘人眼神，嗰場戲係我拍劇以來第一次着得咁Deep V，睇番playback又的確好好笑！」



至於在《福》劇中，嘉琪飾演第二個被開膛的妓女，她直言超級難忘，獻出多個第一次，包括扮食鴉片、瞓停屍間被驗屍、跳海落水戲等：「記得拍跳海戲時個海好污糟好多垃圾，海水好污濁加上有電油，拍攝期間我同黃智賢都被海水乸到皮膚、眼好痛不斷流眼水，我自己膝蓋同腳都畀樹枝、鐵罐整傷！記得當日着咗三條褲落海，但返到屋企發現，泳衣泳褲內全部都是沙石，真係嚇死我！作為一個新人，拍完呢場戲後我更加明白演員背後嘅辛酸！令我更尊重每一位演員。」



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