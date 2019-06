歌手關心妍(Jade)同老公楊長智婚後恩愛如昔,呢日係楊長智嘅生日,Jade同囡囡楊榮心當然要同佢一齊慶祝啦!Jade仲話:「Happy Birthday my love!We love u so much !!!爸爸生日等於心心生日,個女最開心,點心自助餐好嘢!」一家三口齊齊溫馨合照,Jade同囡囡除咗準備咗一個生日蛋糕,仲齊齊送上「肉嘴」,兩個最愛嘅人喺晒身邊,Jade老公一定冧爆呀!



---------------

立即參加「賞您睇」: http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣,儲on.cc coins!機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。