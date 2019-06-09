恭喜！「星爵」Chris Pratt與阿諾女兒嘉芙蓮結婚

憑漫威超級英雄電影《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）「星爵」一角上位的39歲美國男星Chris Pratt與阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）29歲愛女嘉芙蓮（Katherine）於美國時間周六（6月8日）下午於加州Montecito舉行婚禮。



有知情者說：「你可以睇得出今日係嘉芙蓮最開心嘅一日。佢一直冇停過微笑。而Chris亦好興奮。場地佈置得好靚。到處都佈滿鮮花同綠油油。呢個係一個非常浪漫嘅婚禮場地。」婚禮除了有Chris與影星前妻安娜費莉絲（Anna Faris）所生的6歲兒子Jack出席之外，嘉芙蓮的父母阿諾與前妻瑪莉亞施賴弗（Maria Shriver）以及家族好友影星洛魯（Rob Lowe）都有出席。



Chris與嘉芙蓮於去年6月首次被拍到拍拖外出，今年1月二人宣布訂婚。Chris結過婚，他與影星安娜費莉絲2008年於印尼峇里結婚，直至2017年宣布分居，2018年離婚。

