「雷神」基斯漢斯禾夫北京宣傳《MIB》最想做狗

「雷神」基斯漢斯禾夫(Chris Hemsworth)與「女武神」Tessa Thompson及導演F. Gary Gray昨日飛抵北京宣傳新片《黑超特警組:反轉世界》(Men in Black: International),今日上午11時20分三人將出席紅地氈活動及發布會。



基斯接受內地傳媒訪問時被問到如果變為片中的外星人,會化身成什麼來掩飾?基斯回答:「有條尾都好呀!擺下條尾嘅時候人哋就知我心情好好,冇嘢嘅時候就可以雙腿夾住條尾。做狗好呀,可以成日瞓覺,追下松鼠,用爪𢯎痕。」在旁Tessa笑指他就是金毛尋回犬,查實基斯長髮時網上都有人比喻他為金毛尋回犬,基斯笑指那個是他最好的讚美!



另方面,基斯與「蜘蛛仔」Tom Holland為宣傳新片拍片互寸對方,片段中,為宣傳《蜘蛛俠:決戰千里》(Spider-Man: Far From Home)的Tom一開波即被基斯寸問他是否湯赫度斯頓(Tom Hiddleston)?仲問《蜘》點解冇雷神?Tom就回答套戲只預《復仇者聯盟》(Avengers)領跑的人。