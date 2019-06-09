「雷神」基斯漢斯禾夫北京宣傳《MIB》最想做狗

「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）與「女武神」Tessa Thompson及導演F. Gary Gray昨日飛抵北京宣傳新片《黑超特警組：反轉世界》（Men in Black: International），今日上午11時20分三人將出席紅地氈活動及發布會。



基斯接受內地傳媒訪問時被問到如果變為片中的外星人，會化身成什麼來掩飾？基斯回答：「有條尾都好呀！擺下條尾嘅時候人哋就知我心情好好，冇嘢嘅時候就可以雙腿夾住條尾。做狗好呀，可以成日瞓覺，追下松鼠，用爪𢯎痕。」在旁Tessa笑指他就是金毛尋回犬，查實基斯長髮時網上都有人比喻他為金毛尋回犬，基斯笑指那個是他最好的讚美！



另方面，基斯與「蜘蛛仔」Tom Holland為宣傳新片拍片互寸對方，片段中，為宣傳《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）的Tom一開波即被基斯寸問他是否湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）？仲問《蜘》點解冇雷神？Tom就回答套戲只預《復仇者聯盟》（Avengers）領跑的人。