世界巡唱首站！張智霖宣布明年開紅館騷

藝人張智霖（Chilam）今早出席卡通電影首映禮，更特意帶同太太袁詠儀（靚靚）、仔仔及他的同學來觀看：「佢哋上去先，呢啲合家歡電影最適合成家嚟睇。」再次為電影配音的他自言有熟悉的感覺：「好開心佢哋再搵我，配音過程好順利、好感動，套戲帶出個Message係學識放手，做父母好有共鳴，畀小朋友成長同獨自面對困難。（你做到？）做得到！配音嘅時候都有感動落淚，依家好小事就觸動到我，內心有澎湃嘅感情。」



未知開幾多場



繼而Chilam主動開心宣布明年4月開紅館騷，又謂是世界巡迴演唱會，而香港便是首站，全程難掩興奮說：「上一次開都已經係2014年，開始籌備緊，時間上都好充裕，希望做得更好。（會開幾多場？）未知，但幾場唔係重點，重點係每場點做到100分。（你想開幾多場？）3至4場都OK，其實上年都有機會開，但嗰時拍緊電影放番個期出嚟，好感激今次一申請就申請到，會做得更好回報紅館。」



自嘲黑色幽默



講到日前孖靚靚參加內地晚宴食飯被強行集郵，發生不愉快事情，事後於社交網站轉發貼文兼幽默回應，Chilam澄清並沒有不愉快：「我啲幽默感係黑色啲。（當時好混亂？）可接受嘅，但成日好驚食緊嘢嘅時候同人影相唔係咁好睇、唔係咁滿意，怕影出嚟唔靚、樣衰，所以想喺準備好嘅狀態之下影。（成日都遇到呢啲事？）成日都會遇到，所以成日都要保持個樣唔太衰，啲相影完流傳好遠又會好耐，唔係好想唔靚。」



未探郭富城細女



問到可有去探好友郭富城的細女？他表示好想去探：「相就睇過。（似爸爸定媽媽？）咁細個睇唔出。（會買咩禮物？）交畀老婆搞。」而同場還有陳爽一家四口現身。



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。