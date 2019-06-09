大談戀愛史　Sandara自爆暗戀殷志源22年

韓國女團2NE1於2016年解散，CL與Sandara與YG事務所續約，而朴春與孔敏智則離開YG，與其他事務所簽約，各自進行個人活動，而2NE1上月迎來出道10周年的日子，四人聚首一首慶祝，期間朴春與Sandara更激動落淚。



而現年34歲的Sandara昨日亮相節目《訓MAN正音》時，被主播問到出道後曾與藝人拍拖的傳聞，Sandara就坦言承認：「呢個係真嘅，出道後我只同圈中人拍過拖，唔係模特兒或者演員，大部分都係歌手，喺音樂節目上大家有眼神交流，呢個係好正常嘅事。」



Sandara又在節目上大爆嘉賓之一是自己暗戀了22年的人，她指自己是元祖男團水晶男孩的粉絲，喜歡了殷志源22年：「首先佢好靚仔，水晶男孩出道時就開始係粉絲，佢睇上去好似好Cool咁，但實際上好親切，我覺得好有魅力。」當主持金成柱問殷志源是否知道對方喜歡自己時，殷志源就說：「佢話鍾意咗我22年好似有啲誇張咗，但我知道佢鍾意我，水晶男孩合體嗰時佢都有嚟支持，我自己都好鍾意2NE1。」

