歌手吳雨霏(Kary)今年四月宣布佗第二胎,今日正日33歲生日嘅Kary喺社交網上載近照,相中嘅佢着住白色連身褲,佗B五個幾月但身材依然纖瘦,只係腹部微隆,手腳完全冇水腫問題,絕對係得天獨厚!Kary留言話:「33 doesn’t look too bad, right? THANK YOU all for the birthday wishes(33歲看起來不太糟糕吧?謝謝大家的生日祝福)」



之後Kary又再上載一段文字,多謝粉絲冇忘記佢,仲為佢製作一段生日短片,佢仲叫大家耐心等候,因為好快會同大家見面。