唔係色情片！張建聲嘆新戲難宣傳要靠口碑

藝人張建聲（Justin）今日出席由其監製及主演的電影《作家的謊言。筆忠誘罪》的見面會，他表示電影孕育了三年，終於面世：「幾年前已經𥄫中呢個劇本，最初無信心搵投資方，但真係好鍾意呢個劇本，後來膽粗粗跑咗十幾個投資方，逐間問。第一次做監製壓力好大，又要做監製又要做演員，雙重責任。（最困難係邊方面？）Jeana（何珮瑜）當然係首選，但要搵到個同佢匹敵嘅人，又要係sex appeal，一定係松岡李那，而且香港男仔對日本女仔好有fantasy。Jeana為套戲又素顏又增磅演出，我同松岡花咗一個月時間排練所有廣東話對白，激情戲就搵咗一個地方去綵排。」



Justin坦言此片並非色情片，而是驚慄推理，比較難宣傳，但幸好優先場的口碑不錯：「但對手太強，所以要靠優先場嘅口碑，希望大家多啲支持香港本土電影，雖然投資唔算好大，大約一千萬，都係錢，希望可以打個和，咁先有得做落去。（有冇信心？）睇個天，我哋好畀心機去做。我都唔敢奢望太多，我第一次做監製，今次成績好唔好會影響投資方再唔再開其他電影。」







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