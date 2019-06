0歌手關淑怡(Shirley)不時都會喺社交網發表意見,亦經常被網民話佢行為神化,呢日佢就突然上載一張寫住佢洋名嘅黑色圖,借Taylor Swift嘅歌曲《Look What You Made Me Do》其中一句歌詞交代心聲:「Old Shirley couldn't come to the phone.. why?? Ho ! She's dead! I'm sorry . My condolences to all of her friends.(舊嘅Shirley唔能夠接電話..點解?!佢死了!對不起 。我向所有朋友表示哀悼。)」其實早於發表呢篇文章前,佢已留言「NOT OK」同「Move on...」令人揣測佢心情欠佳。