【三喜臨門】馮盈盈再集氣　勢要做醫生夫人

藝人馮盈盈與何廣沛現身無綫劇集《白色強人》宣傳，盈盈明日（10日）將踏入25歲，她笑謂三喜臨門：「同寶寶嘅第一晚喺新屋度，我生日，同埋套劇首播。」何廣沛提議眾演員到她新居聚會，盈盈即以蝸居為理由落閘，何廣沛抵死說：「我能屈能伸，企係度睇都得㗎！」日前盈盈表示為男友考醫生試緊張，問到對方成績如何？她興奮說：「佢順利合格，感謝大家為佢集氣。（咁咪可以做醫生夫人？）咁要再集氣，要套劇40點收視先得。」何廣沛聞言說：「我之前好辛苦先30點，你目標40點，其實你係咪唔想嫁呢？」



同何廣沛咀嘴



劇中與何廣沛演情侶，盈盈還獻出螢幕初吻，提到之前於《果欄中的江湖大嫂》已有吻戲，她說：「嗰套有借位，呢套冇花冇假，四塊嘴唇疊埋一齊，嗰晚勁大風，何廣沛很貼心，為場戲搽咗好多潤唇膏。（咁男友「寶寶」睇到點算？）會正面面對，首播一齊打住邊爐睇，㷫合合咁睇。」問到何廣沛會否帶同緋聞女友朱晨麗一齊打邊爐？他說：「朱智賢呀？佢係同劇演員。」



努力改懶音



剛剝了兩隻智慧齒的盈盈面腫腫，自言以往智慧太多，問到此舉能否一併改善懶音？她說：「唔關事，但之前個預告片又被人捉到錯處，證明大家好關注我，我諗住首播夜開Live重讀100次，努力改正，面對錯誤。」



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