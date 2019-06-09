李小龍女兒不滿塔倫天奴新片未事前聯繫

由昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）執導、畢彼特（Brad Pitt）與里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）主演的新片《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood），以導演波蘭斯基（Roman Polanski）的女星妻子泰特（Sharon Tate）1969年被邪教曼森家族（Manson Family）謀殺一案為背景，當時於荷里活發展的李小龍，曾一度成為嫌疑人，因此於片中亦有短暫出現。



李小龍女兒李香凝接受《Deadline》訪問，透露塔倫天奴新片雖然出現李小龍角色，但他事前並未聯繫她：「呢種情況下，有好多可能性。如果佢哋聯繫我，我有機會完全唔講理，好麻煩，要求好多唔合理嘅嘢 — 不過佢哋唔知道我根本唔係咁嘅人。好多時候，最好方法就係扮唔知唔去理，費時煩。」



作為李小龍遺產執行人的她，卻未有採取法律行動的打算：「塔倫天奴拍戲完全唔搵我幫手，而我知道佢有聯繫其他人，只係唔聯繫我，我某程度上係嬲，但我有一部份又同自己講，唔值得為呢件事浪費自己時間同精神。就睇吓命運點樣安排。」