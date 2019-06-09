Dear Jane開騷玩少女風　Tim望囡囡有天分

樂隊Dear Jane將於8月頭開騷，透露今次的音樂有更多改編元素，更會唱一些較為少女的歌，Howie笑言：「如果阿Tim唱出嚟，啲少女情懷應該會出晒嚟。」阿Tim笑言：「未試過嘅嘢值得去嘗試嘅。」他們又講到很少與其他歌手合作開騷，問到有機會想與誰合作開騷？他們表示：「想同男仔開騷，未試過就咁同男歌手兩個單位開騷，上次紅館演唱會搵咗周柏豪合唱，好好玩，大家好夾，有機會都想同佢夾吓開騷，大家又夠熟。（佢之前話想做你哋嘅新成員？）係呀！所以如果有個完整嘅騷就正，佢可以全程彈琴。」他們又謂跟柏豪很有緣分，之前同公司，曾合作寫歌，曾翻唱對方作曲的《到此為止》，又曾互相做對方演唱會的嘉賓。



問到時老婆楊洛婷及囡囡可會來捧場？Tim表示：「今次睇吓可唔可以帶埋個女嚟，因為紅館開騷時佢始終太細個，綵排時佢除咗耳罩都驚，但今次佢大啲，所以睇吓得唔得。」問到囡囡平時愛聽音樂嗎？他笑言：「佢平時聽到音樂都通屋跳，聽到任何音樂都會紮紮跳同揈頭，佢對呢啲聲音好敏感。（遺傳咗你啲音樂天分？）希望有啦，希望佢有多過我嘅嘢。（會培養佢呢方面？）一定會，但佢已經培養緊自己，小朋友扭大細聲通常一扭就扭到好大聲，但佢唔係，佢係少少咋，淨係要大少少聲，就已經好開心咁郁嚟郁去。」



場地：JOOX Studio

服裝：Spiritunus