被粉絲搣籮起勢摸　梁漢文諗計還拖

48歲天生童顏的梁漢文（Edmond）日前在美國舉行巡唱後，在後台和一眾VIP華裔美女拍照留念，被當作人肉蠟像亂摸，他說：「有啲Fans好熱情，摸完背脊，仲搣我Pat Pat，有啲都幾有力水㗎，係大力咗啲囉！（重要部位可有遭殃？）咁又冇。」雖然內心難受，但體諒到Fans可能太肉緊所致，故沒有發難且保持笑容。問可有被性騷擾感覺？他指類似情況，經常有機會遇上，早前他和ViuTV合作，拍了有關辦公室性騷擾的劇集。



係老婆嘅「長揸股」



問到下次可會叫太太林文慧做貼身保鏢？他指今次太太沒有同行，笑言會叫助手在身邊保護，還要「以牙還牙」：「叫助手睇到邊個搣我，就幫我搣番佢哋……講笑啫。（係咪因為網上晒『床照』，令Fans狂性大發？）可能同結實嘅『優質股』有關，以前瘦蜢蜢平平無奇，近年日操夜操，今次美國之旅，開騷前仲有練跑步，所以好好肉地。」又指雖然太太知道他常被「抽水」，但沒有呷醋：「佢知道我係佢『長揸股』。」又說因衞生問題，抗拒被咀嘴及錫面。



Fans跳樓落地為擸鞋



談及狂迷的瘋狂表現，他指最難忘有次在內地開騷，在台上火速換衫後，遺留了一對鞋在帳篷，助手發現時折返欲取回，卻遍尋不獲，與大會保安翻查CCTV時發現原來被Fans擸走：「個Fans喺台邊成兩層樓高嘅觀眾席度，趁冇人留意，一嘢跳落嚟再衝上台，攞咗對鞋就閃走咗。」對具紀念性的舊鞋被偷，感到很心痛。