創世界紀錄？周柏豪開騷畀粉絲抽水

歌手周柏豪舉行音樂會，開場他從觀眾席大門與舞蹈員邊唱邊進場，令台下歌迷興奮尖叫，他走到台上繼續勁歌熱舞，除晒舞技，柏豪亦拿着木結他，又走到觀眾席間的一個小舞台，並自彈自唱《天光》和《相安無事》，與歌迷拉近距離，柏豪表示之前兩次紅館演唱會都開三面台，今次有三面台，亦終於有四面台，期間柏豪亦和歌迷握手，令歌迷High爆。柏豪演唱《六天》時，歌迷更與他大合唱，他再以鋼琴自彈自唱國語歌《妳還怕大雨嗎》。



歌迷趁摸面



之後柏豪再次走到小舞台，要求全場觀眾一齊和他跳起來拍一張全場大合照，拍畢後，他笑言未知會否成為健力士紀錄。而他唱《宏願》時，到台下與歌迷握手，歌迷表現熱情，他笑謂：「我感覺到有人摸我塊臉喎，你哋返屋企記得洗手呀，唔好唔洗，因為現場好多菌。」柏豪唱歌外不忘「大文豪」上身，講感性說話，他謂入行12年，如果只得他和團隊是不會有這天，每次上台見到座無虛席都很感動：「如果冇大家，我諗我仲打緊籃球，可能喺街邊畀人蝦緊，一事無成嘅傻小子。」最後音樂會兩度Encore，柏豪並約定歌迷紅館見。



預告開紅館玩新挑戰



音樂會後柏豪接受訪問，他稱上次在香港開騷已經是2017年4月，而兩年間到不同地方巡唱、拍劇及廣告，所以今次音樂會他是期待很久，去嘗試紅館做不到的事情。問到是否紅館開騷？柏豪坦言預計今年底到明年開始做新巡唱，想最後一站回紅館舉行，不過，申請檔期都要一段時間，屆時若成功紅館開騷都會挑戰四面台及更多跳舞。



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