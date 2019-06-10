東方日報C1：景甜宣布甩拖張繼科筍盤復牌

內地體壇筍盤張繼科「復牌上市」！身家豐厚的他與內地女星景甜拍拖年多以來屢傳分手，昨日景甜終以十三個字官宣「分訊」，並晒腰露臍悼情傷！手照分，波照玩，昨日張繼科公開現身時未有表現傷感，同時更獲大批網民支持甚至慶祝分手，指筍盤再現，內地女生的幸福又有新希望！



奧運金牌得主兼內地乒乓球王子的張繼科，一直被視為內地體壇的「三高」筍盤，顏值高、身家厚、事業勁。曾於2016年的內地體育明星收入榜中，以6,000萬人民幣（約6,800萬港元）排名第二位，更有大量廣告代言及參加綜藝節目，財源滾滾。他不但收藏大量名車、名錶，在老家青島更擁超過六千呎的別墅，有傳其身家超過3億人民幣（約3.4億港元）。



這位鑲金的體壇筍盤，自2017年傳被「最強後台女星」的景甜「封盤」後，不時在微博洩蜜，直至去年三月，張繼科在微博上載與景甜的海邊拖手照公開認愛，並多次放閃，不單被拍得在車廂中甜蜜親吻，男方更融入家中，以未來女婿姿態於去年現身景甜母親的生日派對拍「全家福」！



年初洗掉定情紋身



雖然表現恩愛，但同時亦多次傳分手，包括今年一月已傳張繼科洗掉定情紋身，上月更有他在個人粉絲後援會的群組聊天紀錄曝光，他表示自己不會慶祝情人節，更將與景甜的情侶頭像換成個人微信頭像，並問大家：「懂了嗎？」暗示感情不再，日前他更玩「男人老狗」攬狗自拍過端午節。



上月景甜現身法國康城影展「龜速佔領」紅地氈，被保安五度驅趕仍面不改容，同時亦傳她已回復單身。直至昨日，景甜以十三個字一錘定音，在微博發文：「感恩曾經相遇，願今後一切安好。」宣布甩拖的她昨日現身北京機場時，以牛仔熱褲及露臍裝上陣，又刻意拉低帽子及戴口罩，騷腰悼情傷！雖然當時被大批粉絲包圍，但耷低頭未有理會，其後經不起粉絲熱情，才停下合照及簽名。



張父嫌娛圈複雜



至於「復牌上市」的筍盤張繼科，昨日在內地為其參演的真人騷節目《瘋狂的麥咭》宣傳，雖然有指他為節目拍造型照時狀態不好，但在活動上見他言談甚歡，未有絲毫傷感神色。兩人雖未有解釋分手原因，但有內地消息指景甜的娛樂圈背景，一直未被張繼科的家人接受。張父早年已明言堅決不准兒子找演藝圈的媳婦，更曾在節目中說媳婦的標準是：頭髮不長不短、身高超過1米68、不能太漂亮等。



昨天官宣分手後，張繼科獲大批網民留言祝他分手快樂，認為他可以有更好選擇，笑言全國女生有新希望：「這個結果是挺好的！」、「分手正常，景甜張繼科本質上不是同一路人！張繼科鄉土氣息、單純，景甜身上透露着複雜的氣質，朋友圈也不太一樣，有衝突！」



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