同老公火星撞地球　蔣雅文古怪御夫互補不足

文青女神蔣雅文10年前離開五光十色的娛樂圈，隻身到台灣過平淡生活，更在當地扎根，四年前與設計師朱經雄結婚。兩人性格火星撞地球，反而更合拍，自認衝動派的她慶幸有老公做緩衝，制衡她的工作狂。



前英皇小花蔣雅文（Mandy）在台灣生活自在，做着一直嚮往的工作，分別在台北與花蓮開店賣親手做的湯圓刨冰及創意小工藝。被譽為「第一代文青女神」的她，與老公朱經雄各自經營自己創立的店舖，生活寫意。



Mandy自言是工作狂，認真時會進入忘我境界，幸而有老公做緩衝：「我同佢嘅性格幾唔同，但可以互補不足，大家固執起上嚟好相似，因為改變唔到對方，所以會包容。我除咗工作上比較霸道，其他嘢冇乜所謂，會好尊重同順從佢，算係好相處嘅人。不過對於在乎嘅嘢，我會好投入、集中精神去做，而且缺點係好直，有咩都單刀直入；老公嘅優點就係比較圓滑，當我工作向前衝嘅時候係唔識停，佢嘅存在就係我嘅Brake，當我衝到忘形，控制唔到情況，佢就會拉住我叫我停一停、休息吓，令我變得更好。」



擺脫枷鎖



Mandy坦言與老公起爭執時，彼此性格似足火星撞地球：「我哋有古怪嘅脾氣去抗衡對方嘅性格，咁樣相處好舒服，因為識得尊重對方。」問到會否想生小朋友？她坦言：「我哋都係從零開始嘅創業者，暫時未有額外資金養育小朋友，做父母係好大嘅責任，我希望將來小朋友嘅成長可以遠離城市，但依家喺城市工作，仲未去到好穩定嘅軌道。（但年紀都唔細？）唔會因為年紀問題而局限去做乜，如果因為『需要』嘅枷鎖令你去做一件未準備好嘅事，咁我寧願唔勉強，唔會畀外界定咗嘅因素影響到。」





任性追夢寒天春意濃



從小熱愛攝影的Mandy，雖然謙稱暫時未夠班稱得上攝影師，但實則她在台灣已辦過多次攝影展，更獲品牌邀請展出作品，她說：「我中三開始學攝影，都經歷咗由菲林去到數碼年代。當工作壓力大，心情唔好就離家出走，去旅行用攝影減壓、調劑心情，但都有一段時間冇用心經營，今年好想任性，放多啲時間喺呢個興趣上，否則驚將來後悔冇做好呢個嗜好！」



她早前就拍攝了一輯以「春天」為主題的照片，卻選擇在北歐取景，作品感覺冷冰冰，似乎難以令人聯想起春天的盛放，她解釋：「我揀北歐同主題係有啲衝突，例如冰島幾乎冇春天，但我好想將呢個衝突帶出觀感嘅春天，係一種心境，反映點解北歐人開心指數特別高。雖然佢哋國家感覺好灰Tone，但畀人感覺好平和，佢哋生活得好開心，春天唔一定要花花草草，反而心境係最重要。」



漫步人生尋精神自由



Mandy是很有個性的人，絕不隨波逐流。她指當年毅然決定離開娛樂圈，遠走他鄉又身無分文，做過派傳單及送外賣等工作，雖然走了不少崎嶇的路，卻活得開心又充實，她說：「其實我一直係個好容易不安嘅人，如果突然之間平步青雲，飛上枝頭變鳳凰，對我嚟講好唔真實，個心一直會覺得未夠班去到呢個位置，對自己好冇自信，而冇自信係做任何事都唔會長久。所以我追求嘅生活，係想一步一步踏實行過去，就算行得慢都唔緊要，只要個方向係向着我嚮往嘅日子就足夠。」



她坦言有點自虐，愈容易得到的東西感覺愈不真實：「我要用我嘅努力去證明畀大家睇，蔣雅文係好努力、吃得苦，無論順境或逆境都唔擔心。」問到會否再拍戲或唱歌？她堅決地說：「冇可能，絕對冇可能！都有唔少編劇導演搵過我，但自己好清楚條路，就算冇錢生活亦唔需要搵快錢，我一路追求嘅係精神上嘅自由，咁先有安全感。（將來有咩目標？）我唔習慣諗太遠，如果太多嘢喺個腦度，最後就乜都做唔到。而今年會着重攝影方面多啲，希望可以令自己稱得上係攝影師，將來亦希望可以成為一個藝術家。」



場地：Harvey Nichols

服裝：Manuel Ritz



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