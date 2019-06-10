與前隊友賴冠霖同場　朴志訓奪亞洲明星獎

韓國頒獎禮《2019 Asia Model Awards》昨晚在首爾奧林匹克劇院舉行，出席頒獎禮的包括男團Wanna One出身的韓國成員朴志訓及台灣成員賴冠霖、男團Pentagon、Stray Kids、INFINITE成員L、女團Lovelyz、(G)I-DLE、女星韓彩英、韓昇延及男星林周煥等，頒獎禮舉行前，眾星現身紅地氈，吸引眾多粉絲圍觀。



Stray Kids與(G)I-DLE分別獲得歌手部門的男、女新人獎，而Pentagon與Lovelyz就分別奪得歌手部門的男、女人氣獎，演員部門的人氣獎則由L與韓昇延奪得，韓彩英就獲得時尚明星獎。今年初在Wanna One解散後，在中韓兩地積極發展的賴冠霖，獲頒中國區的亞洲特別獎，他奪獎時用韓文及中文多謝粉絲，而前隊友兼老友朴志訓今年以個人歌手身份在韓國出道，勇奪亞洲明星獎，他除了多謝家人和粉絲外，亦表示非常掛住Wanna One的隊友。



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